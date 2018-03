Cara Delevingne et Paris Jackson en couple ? Les baisers fougueux qui confirment

Après la rumeur, place à la confirmation. Vendredi 23 mars 2018, le Daily Mail a publié des photos exclusives de Cara Delevingne et Paris Jackson prises en flagrant délit de baisers fougueux lors d'une soirée passée avec l'acteur américain Macaulay Culkin (Maman j'ai raté l'avion) et sa chérie Brenda Song, à Los Angeles. Devant un bar, le quatuor semblait passer une très bonne soirée : pour preuves, les pas de danse esquissés par les deux jeunes femmes, avant des baisers langoureux qui en disent long sur la complicité plus qu'amicale entre la fille de Michael Jackson et Debbie Rowe et le top model britannique.