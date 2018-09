Pascal Obispo : Parrain du Téléthon 2018

Le chanteur Pascal Obispo sera donc le parrain de l'édition 2018 du Téléthon les 7 et 8 décembre, cet événement caritatif organisé pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de presse officiel de France Télévisions samedi 15 septembre.

"Fier" d'endosser ce rôle, succédant ainsi à son amie Zazie qui était marraine l'année dernière, Pascal Obispo a exprimé sa joie à travers une vidéo sur Twitter : "Je suis fier de partager le combat des familles, des enfants, de participer à cette mobilisation de tous et dans toute la France, d'être aux côtés des chercheurs et des bénévoles. J'ai hâte de vivre cette fête de la solidarité !"

Comme chaque année, Sophie Davant et Nagui animeront le programme de plus de 30h qui sera retransmis sur les ondes du service public. L'an dernier, l'opération avait permis de recueillir 75,6 millions d'euros de dons en faveur de la recherche sur les maladies rares et permis finalement de collecter près de 90 millions, les dons pouvant encore être faits après l'émission. Un chiffre en baisse par rapport à l'année précédente et qui s'expliquait notamment par l'agitation autour de la mort de Johnny Hallyday et des nombreuses cérémonies relayées.