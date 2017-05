Pascal Papé, son enfance traumatisante : "Tous les 15 jours, c'était l'enfer..."

International français et deuxième ligne du Stade Français, Pascal Papé est un rugbyman apprécié et acclamé. À 35 ans, alors que le Lyonnais d'origine s'apprête à raccrocher les crampons, il dévoile la part inconnue de son histoire et se révèle à coeur ouvert, dans une interview accordée à Entrevue. On découvre l'homme qui se cache derrière ce solide gaillard de 122 kg : les fissures, une jeunesse très difficile, une tentative de suicide...

Adopté très jeune, Pascal Papé se souvient avoir vécu loin de sa mère biologique, une femme qui "était toxicomane, alcoolique et se prostituait pour survivre" et a été "régulièrement été internée en hôpital psychiatrique". "Tous les quinze jours, c'était l'enfer car on m'obligeait à aller lui rendre visite. Les assistantes sociales me disaient qu'elle se soignait pour me récupérer. Ça a duré treize-quatorze ans", raconte Pascal qui a pu compter sur l'honnêteté de sa mère adoptive, laquelle lui disait la vérité. Ce qui lui a permis d'éviter "un traumatisme plus important".

Evidemment perturbé, le jeune Pascal fera "pipi au lit" jusqu'à ses 12 ans, conséquence directe de la situation. Pourtant, il n'en voudra pas à sa mère, mais plus à l'administration qui a ralenti son adoption, celle d'une famille qui l'a "sauvé", lui qui était "en train de crever littéralement". "Je n'ai pas de vaccin, on ne me nourrit pas, j'ai la rougeole et la jaunisse et, à force de pleurer, j'ai une hernie abdominale. À cause de mes cris, ou plutôt grâce à eux, des voisins ont alerté la police qui est venue me sortir de là", raconte-t-il.

Cette personne qui m'a mis au monde, je n'ai jamais eu d'amour, d'affection, de tendresse pour elle

Pascal Papé révèle également qu'il avait un frère, mort très jeune. "Son mari d'alors, ou son 'mac', on n'a jamais vraiment su, a pété les plombs parce que l'enfant pleurait et l'a jeté par la fenêtre. L'enfant est décédé et l'homme a fini en prison", confie-t-il sans fard. Lorsque sa mère biologique décède, Pascal ne montre pas l'ombre d'une peine. "Cette personne qui m'a mis au monde, je n'ai jamais eu d'amour, d'affection, de tendresse pour elle", dit-il, cash. Il ne s'est donc jamais présenté à son enterrement.

Quelques années plus tard, alors au sommet de sa carrière, le rugbyman du Stade Français se blesse et entre en dépression. Sa blessure l'éloigne des terrains et de l'équipe de France, il subit un traitement lourd et sa femme veut partir. Il tente alors de se suicider. "Je prends des cachets mais j'ai un éclair de lucidité qui me dit que je ne peux pas faire ça, raconte-t-il. Donc j'ai cette réaction de prendre le téléphone et d'alerter ma femme de mon mal-être. Tout de suite elle appelle ma mère, qui est dans la chambre voisine. Elle me remue pour que je ne m'endorme pas et elle appelle les secours." Il est ensuite interné pour se vider l'esprit. C'est là qu'il découvre l'écriture, sa meilleure thérapie...



