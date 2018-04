Patrick Poivre d'Arvor soutenu par son ex Claire Chazal pour un spectacle unique

Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal ne sont pas uniquement liés par leur passion de l'actualité qui leur a tous les deux valu d'être débarqués du journal télévisé de TF1 après de longues années de bons et loyaux services. Les deux journalistes ont vécu une histoire d'amour de laquelle est née un fils, François, en 1995. Malgré leur séparation, ils sont restés en très bons termes. Nouvelle preuve avec la présence de Claire Chazal à la générale du spectacle Patrick et ses fantômes organisée au Casino de Paris le 17 avril 2018.

Ce show unique où la musique classique et le théâtre s'habillent de mystère, de fantaisie et d'humour, est mis en scène par Patrick Poivre d'Arvor. Universel dans son approche, ce spectacle propose une histoire intemporelle dans laquelle la musique classique prend vie sur scène grâce aux fantômes de grands compositeurs et qui se révèle ainsi en toute simplicité au travers de l'imagination fertile d'un mélomane passionné.

Patrick Poivre d'Arvor n'a pas seulement pu compter sur le soutien de Claire Chazal mais aussi de son clan représenté par son fils Arnaud et son petit-fils Jérémy. Celui qui présente depuis 2017 Vive les livres sur CNews a également attiré de nombreuses personnalités au Casino de Paris. Le réalisateur Claude Lelouch, très heureux de retrouver son confrère Robert Hossein qui était accompagné de sa femme Candice Patou, l'animateur de RTL Marc-Olivier Fogiel, complice avec Claire Chazal, Macha Méril, ou encore Etienne Mougeotte, ancien dirigeant de TF1, du Figaro ou plus récemment de Radio Classique étaient tous présents pour découvrir le nouveau projet de Patrick Poivre d'Arvor.

Patrick et ses fantômes au Casino de Paris du 17 avril au 13 mai 2018 au Casino de Paris.