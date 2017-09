Pauline Ducruet : Star montante sur papier glacé, entre deux escapades...

Mais, de plus en plus, c'est sur papier glacé que les aventures de Pauline Ducruet défilent en images.

Mise à l'honneur au mois de juillet par W Magazine, qui la présentait comme la "nouvelle figure royale hot en plein essor" et lui donnait la parole, la jeune femme de 23 ans a également décroché les faveurs d'une autre revue chic, Paper. Sur Instagram, la créatrice en devenir formée à la Parsons School of Design de New York a dévoilé une photo de mode réalisée par le photographe Simon Lipman, qui l'a immortalisée étendue sur un lit, vêtue d'un ensemble motif pied-de-poule et chaussée de bottes cloutées de strass.

Simon Lipman avait photographié Pauline il y a plusieurs semaines dans le cadre d'un sujet spécial de Paper Magazine inspiré par Las Vegas, clin d'oeil au premier numéro que la publication avait dédié à la capitale du jeu. Shootée à l'hôtel Paris Las Vegas, elle incarnait la mode française, associée à la fashionista italienne Chiara Ferragni pour représenter la Botte au Venetian et à l'Américaine Dove Cameron portant ses couleurs au New York-New York.

Dans W Magazine, Pauline Ducruet, qui a lancé cette année une marque de vêtements unisexe baptisée Altered Designs, avait l'opportunité de détailler son processus créatif, disant s'inspirer "de tout ce qui l'entoure", et sa vision : "Je commence petit et toute seule parce que je veux pouvoir offrir des pièces de qualité en quantité limitée", soulignait-elle, partageant son plaisir d'intervenir tout au long du processus qui va du dessin à la production de la pièce et définissant son univers comme "simple, avant-gardiste et féminin". Et d'ajouter : "C'est tout simplement satisfaisant de voir le produit fini et de pouvoir le porter ou voir mes amies le porter."

Quant à ses modèles, les chiens ne font pas des chats : elle mentionne ainsi "les femmes de [sa] famille". On pense à sa mère la princesse Stéphanie, mais aussi à sa défunte grand-mère la princesse Grace, dont elle possède un manteau Givenchy des années 1960, la pièce de sa garde-robe qu'elle dit chérir le plus.