Pauline Lefèvre prête à se battre : "Tant d'abus ont lieu..."

À 35 ans, Pauline Lefèvre s'est lancée dans un nouveau défi de taille. L'actrice française, qui sera bientôt au cinéma dans Chacun sa vie et qui cartonne depuis un an sur les planches avec la pièce à succès de Florian Zeller L'Envers du décor, a été nommée ambassadrice de la fondation Plan International France.

Elle n'a pas l'intention d'y faire de la figuration et compte bien donner de la voix et s'engager pour une cause qui lui est chère. "J'aime la possibilité d'ouvrir les consciences, de faire évoluer les moeurs, en tout cas de chercher à changer le quotidien des enfants les plus vulnérables", explique-t-elle dans un communiqué officiel. La comédienne est mobilisée autour des questions du développement et tout particulièrement sur la question des droits des filles et de l'émancipation des femmes. "Tant d'abus ont lieu, souvent en toute impunité. Comme femme, je ne peux qu'être concernée", déclare-t-elle avant d'ajouter, lucide, que "la prise de conscience doit être globale, tant par les femmes que par les hommes".

"Le travail de Plan International s'attache à ne pas stigmatiser ou dramatiser justement un enfant ou une situation. C'est quelque chose que j'apprécie", avoue Pauline Lefèvre qui n'a pas hésité une seconde, elle qui souhaite s'engager rapidement et concrètement. "Peut-être pourrais-je amener mon expérience de comédienne ? En tout cas, je le ferais avec plaisir", a-t-elle conclu, rejoignant officiellement une ONG qui compte dans ses rangs l'acteur et réalisateur Jalil Lespert (et qui a posé avec elle lors de sa nomination), et plus largement à l'international la comédienne Marcia Cross (Desperate Housewives), l'actrice Freida Pinto, la jeune militante et prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, la top model Toni Garrn ou encore l'actrice belge Marie Gillain.