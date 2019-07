Pékin Express 2019 : Photos et portraits des candidats

Pékin Express fait son retour sur M6 dès jeudi 18 juillet 2019. En attendant la diffusion du premier épisode du célèbre jeu d'aventure présenté par Stéphane Rotenberg, découvrez les huit binômes qui tenteront de remporter le joli chèque de 100 000 euros en sillonnant l'Amérique latine.

Patrice et Benjamin, respectivement âgés de 56 ans et 21 ans, sont père et fils. Le duo venu du Nord est très complice. Mais ce n'est pas tout : ils partagent le même humour ! Taquins et toujours prêts à se moquer l'un de l'autre, ils annoncent une aventure amusante.

Kleofina et Julia seront la touche charme de cette édition. Les jeunes femmes de 24 ans et 22 ans se connaissent depuis 2017, alors qu'elles étaient prétendaient au titre de Miss France. En plus d'être une reine de beauté, la jolie Kleofina n'est pas un visage inconnu des téléspectateurs : elle a déjà participé aux Reines du shopping (M6) et s'est illustré dans Plus belle la vie (France 3 ).

Autre duo : Fabienne et Jade. La candidate de 61 ans n'a pas pu avoir d'enfant et a donc été au bout du monde pour adopter Jade, 20 ans, alors qu'elle était âgé de 3 mois. Mère et fille partagent une relation particulière et se sont d'autant plus rapprochées depuis la mort du père adoptif de la jeune femme, il y a 14 ans.

Laetitia et Aurélie sont deux soeurs âgées de 38 ans et 34 ans. Leurs caractères et tempérament différents font qu'elles se chamaillent depuis toujours ! Reste à savoir si les jolies portugaises réussiront à s'entendre durant l'aventure Pékin Express !

De leur côté, Thomas (36 ans) et Mathieu (32 ans) sont également frères. Ils travaillent ensemble dans la scierie familiale. Très fiers d'être Bourguignons, les deux hommes sont très attachés à leur terroir ainsi qu'à leur histoire familiale. Grâce à Pékin Express, ils se lancent dans leur premier voyage à deux !

Mounir, 27 ans, et Lydia, 25 ans, sont les amoureux de la saison. Le couple est amoureux depuis six ans et marié depuis trois ans. Ensemble, ils souhaitent aller le plus loin possible ! La brunette espère prouver à son époux que même si elle n'est pas sportive, elle ne manque pas de ressources. Mounir souhaite montrer qu'il est capable de délaisser son confort et réussir une telle aventure.

Martine, 56 ans, participe au programme avec son coach Steve, 26 ans. Cette mère de famille est bien décidée à prouver à ses proches et notamment sa famille qu'elle peut y arriver ! Lassée de l'image de femme qui ne va pas au bout des choses, elle a demandé à Steve, le seul qui réussit à la motiver, de l'accompagner.

Enfin, les grands inconnus de cette édition sont Fabrice et Briac. Le premier, âgé de 50 ans, est un célibataire très sportif qui vit chez sa mère. De son côté, Briac, 21 ans, n'a jamais voyagé et participe avant tout pour la victoire. Le jeune homme, leader dans l'âme, et Fabrice, qui envisage avant tout une aventure humaine, risquent de ne pas être sur la même longueur d'ondes...

Rendez-vous jeudi 18 juillet dès 21h sur M6 afin de suivre le coup d'envoi de Pékin Express 2019 !