Plus belle la vie : Une candidate à Miss France 2018 a joué dans la série !

Le week-end dernier, Miss Provence 2017 a été élue. Et c'est la jolie Kléofina Pnishi, originaire du Kosovo, qui a remporté le concours de beauté. La jeune femme de 23 ans est dès lors en lice pour succéder à Alicia Ayliès et devenir Miss France 2018. Mais la belle brune n'est pas totalement inconnue du grand public. En effet, elle a déjà fait quelques apparitions télévisées, et pas des moindres.

Kloéfina Pnishi a tourné dans Le Mystère du lac sur TF1 et Meurtres au Mont Ventoux sur France 3, mais pas seulement. Miss Provence 2017 a également participé au tournage de Plus belle la vie. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme avait alors partagé un extrait de son passage dans la série.

Et, bien avant d'être élue Miss Provence 2017, Kléofina Pnishi avait déjà fait part de son envie de devenir actrice. "C'est mon rêve depuis toute petite. Et je sais que le titre de Miss France pourrait m'ouvrir ces portes", avait-elle alors confié lors d'un entretien accordé à nos confrères de France Bleu Provence.

Mais, si sa carrière de comédienne ne décolle finalement pas, la jolie brunette a un plan de secours : "Je suis diplômée de l'Ecole de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille. Je serai journaliste si je peux pas devenir comédienne." En bref, Kléofina Pnishi a des projets plein la tête...