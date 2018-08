Philippe Douste-Blazy a épousé Marie Laure Bec

Ancien ministre de la Culture, de la Santé puis des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy est aujourd'hui conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies, chargé des sources novatrices de financement du développement.

Âgé de 65 ans, il s'est marié ce samedi 25 août 2018 avec la pharmacienne Marie-Laure Bec. Le couple s'est dit oui à la mairie d'Antibes en très petit comité mais devant la caméra de nos confrères de Nice-Matin. C'est le maire de la ville, Jean Leonetti, qui a uni le couple en déclarant avec amitié : "Quand on connait et qu'on aime quelqu'un c'est toujours plus difficile que de marier des inconnus." L'homme politique et sa compagne se sont dit oui seulement devant leurs témoins et les ont ensuite conviés à déjeuner dans un restaurant de la ville.

Philippe Douste-Blazy, très bronzé, portait un costume bleu et sa nouvelle épouse une petite robe blanche et un très joli bouquet de roses et d'orchidées. Nos confrères de Nice-Matin publient cette déclaration de la mariée : "Quand j'ai rencontré Philippe Douste-Blazy il était médecin et donnait des conférences sur le bon et le mauvais cholestérol. Il avait déjà son oeil malicieux et cette manière particulière de séduire un auditoire et de captiver les foules..."

Avant de rencontrer Marie-Laure Bec, Philippe Douste-Blazy a été le compagnon de la productrice de télévision Dominique Cantien de 1994 à 2006.