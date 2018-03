Philippe Lellouche, in love, officialise avec sa nouvelle compagne...

Philippe Lellouche est un homme amoureux et ne s'en cache plus. Lundi 19 mars 2018, l'acteur de 51 ans était à l'hôtel George V, à Paris, pour assister au gala de bienfaisance organisé au profit de la Fondation pour la recherche en physiologie. Le comédien et frère de Gilles n'était pas venu seul puisqu'il était accompagné de sa nouvelle chérie, la maquilleuse Vanessa Boisjean.

Déjà repérés le 29 janvier dernier dans les tribunes de l'AccorHotels Arena pour la finale du mondial de handball, les tourtereaux ont donc profité de ce gala pour officialiser leur romance. Connue pour travailler avec de nombreuses personnalités du cinéma, de la télévision et de la musique (dont Alizée, Fauve Hautot, Élodie Frégé et Géraldine Lapalus, pour ne citer qu'elles), Vanessa Boisjean s'est affichée en forme, ravissante dans une robe ample... Le couple aurait-il une heureuse annonce à faire ?

L'amour sur Instagram

Sur Instagram, la jolie blonde avait déjà publié le 18 mars un premier cliché où elle est vue en train d'embrasser Philippe Lellouche. Cette photo a attiré les félicitations de l'une de ses abonnées, qui n'est autre que Linda du Bachelor. "Mazel tov !!!", a-t-elle mystérieusement écrit. Dans les commentaires, Vanessa Boisjean a également révélé qu'elle partageait la vie de l'acteur "depuis un peu plus d'un an". Leur histoire avait donc débuté avant que l'épouse du comédien, Vanessa Demouy, annonce la fin de leur mariage.

Il y a tout juste six mois, en septembre 2017, l'actrice de 44 ans officialisait sa rupture avec Philippe Lellouche dans les pages du magazine Gala, laissant entendre que les infidélités de son mari avaient eu raison de leur mariage et confiant qu'elle avait également subi des "trahisons amicales". "Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari...", avait-elle glissé. Marié depuis 2010, le couple se fréquentait depuis 2001 et se partage la garde de deux enfants, Solal (14 ans) et Sharlie (6 ans).