Vanessa Demouy, divorcée... et trompée ? "Aucune femme n'accepte le coeur léger"

Après dix-sept ans d'amour, deux enfants et plusieurs succès au théâtre, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche sont "juridiquement séparés, en cours de divorce". C'est l'actrice de 44 ans, sublime en couverture, qui l'annonce officiellement dans le dernier numéro de Gala, ce 6 septembre.

Dans les questions de nos confrères comme dans les réponses, pudiques, de Vanessa Demouy, on devine aisément qu'elle a souffert. L'année dernière, par exemple, elle avait perdu beaucoup de poids. Avec cette séparation, l'ancien mannequin a également subi les "trahisons amicales" et sous-entend l'infidélité de son ancien partenaire de vie : "Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari..."

Parler aux enfants

Puis il a fallu annoncer la rupture aux enfants, Solal (17 ans) et Sharlie (6 ans) : "Nous avons préféré leur parler, leur dire la vérité, affirme Vanessa Demouy dans Gala. Leur réaction a été assez mature. J'ai l'impression qu'ils ont bien accusé le choc même si on ne le saura vraiment que dans quelques années. J'ai fait en sorte qu'ils rencontrent une ou deux fois un psy, histoire qu'ils puissent s'exprimer librement."

Ce sont justement les enfants qui ont permis à celle que l'on a découverte dans Classe mannequin d'accuser le coup : "C'est la seule chose à laquelle je me suis accrochée après le choc, la torpeur quand on réalise qu'il n'y aura plus jamais de nous. Aujourd'hui, je suis en phase de reconstruction et, figurez-vous que je trouve cela très agréable. Pour la première fois de ma vie peut-être, je vais penser à moi et ça fait du bien."

La Vanessa Demouy que rencontrent nos confrères de Gala semble avoir bien avancé dans ce processus, "elle s'est remplumée", peut-on lire et voir sur les magnifiques photos. Et elle confirme avoir tout essayé pour sauver son couple, notamment onze années de psychothérapie durant ces dix-sept ans de vie de commune. Aujourd'hui, elle est capable de confier en riant : "Là, je pense qu'on est allés au bout du bout du bout." Pour autant, Vanessa garde la foi : "Je n'ai pas renoncé au couple ! Comme je ne vais pas renoncer à la vie. Et dans la vie pour une épicurienne comme moi, il y a forcément l'amour."

En attendant la bonne rencontre, Vanessa Demouy relance sa carrière. Elle serra au cinéma le 1er novembre dans Daddy Cool avec Vincent Elbaz. Elle fera des apparitions sur le petit écran, notamment dans Camping Paradis sur TF1. Quant à l'ancienne bande théâtrale qu'elle formait avec Philippe Lellouche, Christian Vadim et David Brécourt, elle n'en fait plus partie. C'est même la raison pour laquelle Vanessa évoque sa rupture aujourd'hui, les fans du Jeu de la vérité, un de leurs plus grands succès, s'interrogeant de son absence dans Le temps qui reste qui débute le 3 octobre au théâtre de la Madeleine. Pour autant, Vanessa Demouy confie être restée proche de Christian et David : "Amicalement, ils sont très présents. Ce sont des gens intelligents. Très peu l'ont été."

Gala, en kiosques le 6 septembre 2017.