Pierre-Ambroise Bosse "tabassé sans raison": Les photos chocs, après l'agression

Depuis plusieurs jours, Pierre-Ambroise Bosse enchaîne les interviews, non pas pour pour jouer les victimes, mais pour "que les gens sachent". Après avoir accordé ses tous premiers mots à Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 7 septembre dernier et s'être confié face aux caméras de Sept à huit sur TF1 trois jours après, le champion du monde du 800 m témoigne à présent dans VSD ce 14 septembre.

En plus de revenir sur les circonstances de la violente agression dont il a été victime dans la nuit du 25 au 26 août derniers à la sortie d'une boîte de nuit du bassin d'Arcachon, sur le parking du casino de Gujan-Mestras, Pierre-Ambroise Bosse dévoile pour la toute première fois les photos qu'il a lui-même prises de cette nuit dramatique. Le sportif de 25 ans, sacré le 8 août dernier à Londres, apparaît avec une double fracture du côté gauche (au maxillaire supérieur et à la pommette). Des images saisissantes qu'il a vendues pour défendre la cause des enfants maltraités. "Je suis un enfant, je suis resté un grand enfant et je pense que je le serai toujours. Je me suis fait tabasser sans raison et aujourd'hui je veux défendre les enfants, ces centaines de gosses battus, bafoués, méprisés, rudoyés, brutalisés. Ce sera mon combat", explique-t-il avec détermination à VSD. Cette démarche de vendre ses photos pour la bonne cause, Pierre-Ambroise Bosse l'a également explicitée sur sa page Facebook, pour parer aux critiques. "Comme vous avez pu le constater, je suis un grand enfant. La violence faite aux enfants me touche, mes photos également. Pour cette raison, je les ai vendues. L'association : La voix de l'enfant. Affectueusement. Pierre-Ambroise", a -t-il publié.