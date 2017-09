Pierre-Ambroise Bosse sauvagement agressé : "J'ai failli perdre un oeil"

Le 30 août dernier, Pierre-Ambroise Bosse révélait avoir été "sauvagement agressé", terrible fait divers qui le contraint à mettre fin à sa saison. Pris à partie par trois individus à la sortie d'une boîte de nuit du bassin d'Arcachon, sur le parking du casino de Gujan-Mestras, le sportif de 25 ans a été roué de coups après avoir accepté de signer plusieurs autographes et de partager des selfies. Hospitalisé, il s'est vu délivrer une interruption totale de travail de plusieurs jours. Onze jours après les faits, alors que l'un de ses agresseurs présumés a été mis en examen, Pierre-Ambroise Bosse accorde sa toute première interview à RTL.

Le nouveau champion du monde du 800 m, sacré le 8 août à Londres, révèle l'étendue de ses blessures : "Je voudrais dire aux gens que j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, même si c'est une agression très violente. J'ai failli perdre mon oeil, mais il n'y a rien de grave finalement. J'ai eu un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, elle m'a dit que j'ai un petit astigmatisme passager, dû aux points de suture. Je n'ai pas le droit de me moucher, d'éternuer, de tomber malade, de faire du sport... En fait, il ne faut pas que mon pouls monte pendant six semaines. C'est assez incroyable. Je suis vraiment convalescent et je fatigue vite", a ainsi expliqué le jeune athlète en ce 7 septembre.

Véritable boute-en-train, ovni des pistes connu pour ses interviews déjantées et décalées, Pierre-Ambroise ne veut pas perdre la joie de vivre qui le caractérise et a tenu à remercier tous ceux qui lui ont témoigné leur soutien. De nombreux anonymes mais aussi des personnalités comme Cyril Hanouna, Estelle Denis ou Alessandra Sublet. "J'aimerais que les gens le sachent. J'ai été très touché des nombreux témoignages. Voilà, je me suis juste fait agresser et il n'y a rien", a-t-il relativisé.

Marqué mentalement

La veille, mercredi 6 septembre, son entraîneur n'avait pourtant pas le même ton lorsqu'il s'est exprimé auprès de L'Équipe. "On est passés tout près de quelque chose de très très grave. Depuis dix jours, on fait corps autour de PA [Pierre-Ambroise, ndlr], toute notre équipe l'entoure du mieux possible. Il reste calme et reste marqué mentalement. Mais il refait surface", a témoigné Alain Lignier.

Veillé par ses proches dans la région de Bordeaux, Pierre-Ambroise Bosse devrait faire sa première apparition publique le 9 septembre prochain lors du DécaNation, compétition organisée à Angers et à laquelle il devait initialement participer.

