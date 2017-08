Agression de Pierre-Ambroise Bosse : Un suspect en garde à vue, Hanouna "vénère"

Dans la nuit du 26 au 27 août, Pierre-Ambroise Bosse a été "sauvagement agressé" comme il le rapporte lui-même dans le message publié sur sa page Facebook dans la soirée du 30 août, des mots largement repris et qui suscitent l'indignation. Le champion du monde du 800 m, sacré le 8 août dernier à Londres, a été roué de coups par trois individus à la sortie d'une boîte de nuit du bassin d'Arcachon, où il se trouve actuellement en vacances. "Les conséquences : Multiples fractures au visage, de nombreux jours d'ITT, un préjudice moral inqualifiable", comme le détaille le jeune athlète français de 25 ans, contraint de mettre fin à sa saison.

Alors que Pierre-Ambroise Bosse a déposé plainte et que la gendarmerie est chargée de l'enquête, l'AFP annonce qu'un homme de 24 ans a été placé en garde à vue dans la matinée de ce jeudi 31 août. Il est soupçonné d'avoir participé à l'agression du champion du monde. Connu pour des faits de violences et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, le suspect a fait l'objet d'une convocation par les gendarmes de la brigade de recherches d'Arcachon.

Je pense très fort à mon pote

Si Pierre-Ambroise Bosse a reçu de nombreux messages de soutien de la part d'anonymes sur Twitter et sur Facebook, le nouveau chouchou des Français peut également compter sur la mobilisation de nombreuses célébrités. Parmi elles, Cyril Hanouna. "Je pense très fort à mon pote @pa_bosse qui s est fait agresse ! Ça me vénère de ouf ! C le mec le plus cool du monde! On t aime fort PA", a posté l'animateur de Touche pas à mon poste sur sa page Twitter.

La journaliste de Cnews Aïda Touihri, actuellement en congé maternité pour cause d'accouchement imminent, ou encore la journaliste sportive Estelle Denis, l'animatrice Alessandra Sublet et Michel Denisot ont réagi à ce triste épisode. "Y a plus de respect... Tout mon soutien @pa_bosse Bon et prompt rétablissement", "Courage PAB !!!", "courage @pa_bosse", "de tout coeur avec vous", ont-ils respectivement posté sur Twitter.