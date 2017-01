Pierre Ménès, convalescent éprouvé : Rentré chez lui, il n'arrive pas à marcher

Les dernières nouvelles de Pierre Ménès remontaient au 2 janvier dernier, lorsque le consultant sportif du Canal Football Club avait accordé deux interviews, l'une à Europe 1 et l'autre à RTL. Une semaine plus tard, l'expert du ballon rond de 53 ans, qui a subi une double greffe à la mi-décembre, s'est à nouveau exprimé sur Canal+.

Interrogé en direct, par téléphone, par son ami et collègue Hervé Mathoux – le présentateur du CFC –, Pierre Mènès a révélé ne plus être hospitalisé. À la question "Comment ça va Pierrot ?", le convalescent a répondu, la voix tremblante : "Ça va aussi bien que possible après une greffe du foie et du rein le 12 décembre dernier. Je suis rentré chez moi vendredi après-midi. Je suis encore extrêmement fatigué, extrêmement faible. Je n'arrive pas à marcher, mais c'est une opération très lourde et il faut que je sois patient."

Pierre Ménès s'est également dit très "surpris" des marques de soutien qu'il a reçues depuis son opération. "Comme je l'ai déjà dit, j'avais le sentiment d'être beaucoup plus clivant que ça. Tous ces messages d'amour que j'ai reçus, des acteurs du football, des présidents des joueurs, des journalistes de toutes les chaînes, et puis des gens sur les réseaux sociaux, c'est très touchant", a-t-il confié, ému.

Si la route vers le rétablissement total est encore très longue, Pierre Ménès espère bien pouvoir retrouver l'équipe du Canal Football Club. "Je suis animé d'une seule volonté, celle de te retrouver [Hervé Mathoux, NDLR] et de retrouver Marie et Dominique sur le plateau. Le jour où je serai de retour sur le plateau sera celui de ma résurrection", a conclu le journaliste, suscitant une émotion extrême sur le plateau.

En septembre dernier, Pierre Ménès avait annoncé devoir subir une opération dans les colonnes de l'Équipe, après être apparu amaigri de 35 kilos sur le plateau du Canal Football Club, dont il est l'un des consultants. "Je vais disparaître de la circulation entre quatre et six mois. Il y a un mois d'hospitalisation puis autour de quatre mois de récupération derrière", avait-il confié au quotidien sportif. "Je n'ai pas de cancer et je me bats pour guérir", avait-il tenu à préciser quelques semaines plus tôt.

Pierre Ménès s'était exprimé sur son état de santé après avoir constaté l'inquiétude de ses fans. Les passionnés de foot et des commentaires piquants du chroniqueur n'avaient pu que constater sa mine fatiguée. "J'ai attendu le dernier moment pour dire que je pouvais y aller. Deux heures avant, je me suis demandé : 'Pourquoi j'ai dit oui ?' Bizarrement, pour la première fois depuis que je fais de la télé, j'ai eu la pression... J'avais peur d'être épuisé, de donner l'image d'un mec cadavérique", avait-il avoué à l'Équipe.

Olivia Maunoury