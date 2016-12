Pierre Ménès greffé d'un rein et d'un foie : il dit "toute la vérité"

Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès, malade depuis plusieurs mois, a annoncé avoir été opéré avec succès. Une bonne nouvelle suivie d'une explication livrée par sa moitié Mélissa : le journaliste sportif âgé de 53 ans a bénéficié d'un don d'organes.

Toujours en convalescence, le chroniqueur vedette du Canal Football Club a cette fois-ci lui-même adressé un message à ses followers sur Twitter. Un post dans lequel il a souhaité dire "toute la vérité sur la greffe". Il y a douze jours, Pierre Ménès a "reçu un rein et un foie". "Le fait que ces deux organes devaient provenir du même donneur a raccourci les délais. J'ai tout de même dû attendre cinq mois. Cinq mois horribles de vomissements, d'épuisement et de déchéance. Je ne pouvais plus du tout marcher pour me rendre à mes séances de dialyse", confie-t-il.

Rendant ensuite hommage à sa "merveilleuse Mélissa" et à sa mère sans qui il ne serait "probablement plus là aujourd'hui", le journaliste a aussi tenu à remercier la famille de son donneur anonyme. Il s'est également engagé à mettre sa notoriété au service de cette cause.

Puis, Pierre Ménès a donné de ses nouvelles et manifesté son envie de rapidement reprendre une vie normale : "Je ne vais pas encore très bien, je dors beaucoup et souffre pas mal, mais j'ai bon espoir de reprendre des forces dans les mois qui viennent et de vous retrouver sur le plateau du CFC et plus généralement au sein de ma famille de Canal+, qui a été fantastique de présence durant ces mois difficiles. Je n'oublie pas tous les messages de fans que je reçois sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que vous m'aimiez autant et ça m'a beaucoup aidé aussi, soyez-en remerciés. Je reviens dès que je le peux, avec vous tous. Je vous aime."