Pierre Moscovici bientôt papa à 60 ans, sa jeune épouse est enceinte

Débordé de projets (son dernier livre intitulé Dans ce clair-obscur surgissent les monstres est sorti aux éditions Plon le 25 janvier dernier), Pierre Moscovici est également un homme très occupé et comblé dans sa vie privée. Selon les informations de Paris Match, le commissaire européen chargé des Affaires économiques est sur le point de devenir papa pour la première fois à 60 ans. Son épouse Anne-Michelle Basteri (38 ans) est effectivement enceinte.

Qui est la future maman ?

Originaire de Corse et diplômée de l'ENA, Anne-Michelle Basteri est inspectrice des finances et avait rencontré son compagnon au sein de son cabinet, à l'époque où il était au ministère de l'Economie et des Finances. Elle avait épousé Pierre Moscovici après une année de relation en juin 2015 à la mairie du 6e arrondissement. Une union célébrée par la maire de Paris Anne Hidalgo en présence de nombreux membres de la famille socialiste, dont Marisol Touraine, Lionel Jospin et Jacques Attali.

En septembre 2015, l'hebdomadaire Le Point avait consacré un article sur le parcours et la carrière d'Anne-Michelle Basteri, annonçant que la brillante énarque était devenue "la femme de confiance de Xavier Niel", celui-ci l'ayant recrutée pour prendre la direction de NJJ Capital, holding personnelle du patron de Free. Quatre mois plus tard, en janvier 2016, Marianne avait annoncé qu'elle avait quitté ce poste.

Avant d'épouser Anne-Michelle Basteri, Pierre Moscovici avait partagé pendant quelques années la vie de Marie-Charline Pacquot, chercheuse en psychologie de trente ans sa cadette.