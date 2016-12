Pink : Maman pour la deuxième fois !

Alors que, pour beaucoup, l'année qui s'achève aura été difficile amoureusement, professionnellement ou émotionnellement, pour Pink, c'est sur une note positive qu'elle se termine ! La star a donné naissance à son deuxième enfant.

La chanteuse américaine de 37 ans a dévoilé sur son compte Instagram, mercredi 28 décembre, qu'elle a accouché d'un petit garçon. Le bébé, qui se nomme Jameson Moon Hart, est en réalité né le 26 décembre 2016 mais la maman avait voulu garder l'heureuse nouvelle secrète pour quelques jours, profitant en toute tranquillité de ce beau cadeau de Noël. La star et son mari le champion de motocross Carey Hart, déjà parents d'une petite Willow bientôt âgée de 6 ans, avaient dévoilé dans une interview en 2010 à Access Hollywood que s'ils devaient avoir un garçon, ils choisiraient le prénom Jameson. Un prénom qui plaît à la chanteuse car c'est un compromis entre James, prénom de son père, et Jason, prénom de son frère ainsi que deuxième prénom de son mari. Promesse tenue !

Pink avait annoncé sa grossesse en novembre dernier et, au fil des mois, elle n'avait pas hésité à partager des photos d'elle et de son baby bump. L'interprète de So What avait choisi de ne pas savoir le sexe du bébé avant la naissance. "J'aime déjà mon petit bébé", a-t-elle commenté sur Instagram.