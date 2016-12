Brangelina, Johnny Depp et Amber, Naomi et Liev... Les ruptures people de 2016

Ils étaient amoureux, complices et tellement épris l'un de l'autre... Cette année pourtant, la romance a tourné au vinaigre. Ils formaient pour certains des couples mythiques et stables, pour d'autres, l'amourette n'a pas duré plus de quelques mois.

Les séparations chocs

Dans cette catégorie, on peut indéniablement citer le couple qui a fait trembler Hollywood en annonçant son divorce : Brad Pitt et Angelina Jolie. Après deux petites années de mariage, douze années de relation et six adorables bambins ensemble, les deux acteurs ont pris la décision de faire route à part. Entre eux, la guerre devant les tribunaux est déjà bien entamée, madame refusant d'accorder la garde partagée à monsieur. Féroce, le comédien de 52 ans n'a toutefois pas dit son dernier mot...

Citons aussi Naomi Watts et Liev Schreiber ou bien encore Johnny Depp et Amber Heard, dont la rupture amère a fait les gros titres de la presse people pendant de longs mois jusqu'à ce qu'un accord soit enfin passé devant les tribunaux. La blonde diaphane, qui avait accusé son mari de violences conjugales, a fini par se rétracter avant d'empocher un chèque de 7 millions de dollars que monsieur a reversé à des associations, sur l'idée de madame. Pas dit qu'on les recroise un jour aux mêmes événements...

Et aussi : Tobey Maguire et Jennifer Meyer, Caroline Receveur et Valentin Lucas, Demi Lovato et Wilmer Valderrama, Camille Lacourt et Valérie Bègue, Drew Barrymore et Will Kopelman, Diane Kruger et Joshua Jackson, Lisa Marie Presley et Michael Lockwood, Kirsten Dunst et Garrett Hedlund, Casey Affleck et Summer Phoenix, Véronika Loubry et Patrick Blondeau.

Des fiançailles... Mais pas de mariage !

En 2016, nombreux sont les couples qui préparaient activement leur mariage... Jusqu'à ce que la romance tombe à l'eau. Alors qu'elle s'apprêtait à se faire passer la bague au doigt pour la troisième fois de sa vie, Mariah Carey a brutalement appris que le milliardaire australien James Packer rompait leurs fiançailles. Par la suite, la diva a réclamé 50 millions de dollars de dédommagement pour le préjudice subi par le "traumatisme" de leur rupture. James Packer, lui, en rit encore.

Citons également Lady Gaga et le comédien Taylor Kinney, qui se sont séparés en juillet après cinq ans de relation. Toujours amoureuse de son ex, la Mother Monster espère une réconciliation mais il se murmure que l'acteur aurait tourné la page avec une radiologiste de 26 ans, une certaine Alanna DiGiovanni... La suite en 2017 ?

Et aussi : Iggy Azalea et Nick Young, Ryan Phillippe et Paulina Slagter, Hilary Swank et Ruben Torres, Maggie Grace et Matthew Cooke sans oublier Lindsay Lohan et Egor Tarabasov !

Un jour oui, un jour non...

Enfin, il y a ceux qui après moult réconciliations ont finalement décidé d'en rester là. Sans oublier les histoires qui ont fait l'effet d'un pétard mouillé : inséparables au début et puis... Plus rien ! C'est le cas de Jennifer Lopez, qui a quitté pour la seconde fois Casper Smart après une énième infidélité. Lassée, la bomba latina peut toujours se consoler dans les bras de son ex-mari Marc Anthony, qui a lui-même annoncé qu'il divorçait de Shannon de Lima.

On se souvient aussi de Taylor Swift qui après une année de romance avec le DJ Calvin Harris s'était consolée dans les bras du comédien britannique Tom Hiddleston. Alors qu'on pensait que la romance allait durer, les tourtereaux se sont séparés après trois mois d'amour. Rapide...

Et aussi : Kristen Stewart et Alicia Cargile, Sofia Richie et Justin Bieber, Dennis Quaid et Kimberly (qui lui demande le divorce pour la seconde fois) ou encore Dakota Johnson et Matthew Hitt.

S.L.