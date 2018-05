Pink : Un troll la traite de vieille, elle réplique !

Lorsqu'un certain Huachinango Refrito l'interpelle en affirmant qu'elle "à l'air tellement vieille qu'elle devrait plutôt s'appeler Purple", Pink ne tarde pas à répliquer. L'interprète de What About Us s'indigne de cette critique : "Tu dois venir de Los Angeles. Eh bien, il reste encore quelques personnes dans ce monde qui décident de vieillir naturellement. Et j'ai mérité chaque foutue minute de mes 38 ans. Et toi, à quoi tu ressembles ? Parce que je n'ai jamais entendu parler de toi avant que tu ne prononces mon nom. C'est moi qui devrais t'appeler petit troll violet."

La mère de Willow (6 ans) et Jameson (1 an) n'en est pas restée là. Dans la foulée, elle a publié un second tweet pour défendre une beauté naturelle : "Je suis du genre à penser que vieillir est une chance, a-t-elle écrit. Que si ton visage a des rides autour des yeux et de la bouche, ça signifie que tu as beaucoup ri. Je prie pour avoir l'air plus vieille dans dix ans, ça voudra dire que je suis en vie."