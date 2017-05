Pippa Middleton et James Matthews : Très épris à l'église, à 11 jours du mariage

Depuis l'annonce de leur fiançailles, nouées l'été 2016 avec les paysages grandioses de Lake District pour décor, et de leur mariage à venir, Pippa Middleton et James Matthews se font discrets à l'extrême. C'est bien simple : le couple a réalisé sa toute première apparition publique officielle en tant que fiancés il y a quelques jours, alors que leurs noces auront lieu le 20 mai !

Il était temps !

Pippa, 33 ans, et James, 41 ans, prenaient part jeudi 4 mai au ParaSnow Ball, une soirée de bienfaisance organisée à Hurlingham Gardens dans le quartier londonien de Fulham. S'il s'agissait de leur première apparition dans un contexte officiel depuis... juillet 2016 et leur venue dans la royal box du tournoi de Wimbledon, c'était aussi la toute première fois qu'ils posaient ensemble en tant que couple, comme on peut le constater grâce aux photos publiées par le Daily Mail. Ayant fait le choix d'une robe sans manches, la soeur de la duchesse de Cambridge, très bronzée dans cette création signée Erdem (créateur adoubé par Kate), laissait admirer ses bras musclés.

Il faut dire que, si le sport est comme une seconde nature pour elle, qui a déjà relevé plus d'un défi physique extrême, Pippa Middleton met les bouchées doubles et multiplie les séances de sport pour soigner sa silhouette en vue d'être au mieux dans sa robe de mariée - une robe dont l'identité du créateur demeure un secret bien gardé (le nom du couturier à la mode Giles Deacon est toutefois en bonne position depuis qu'il a été surpris au domicile du couple, à l'instar du chapelier Stephen Jones, qui pourrait être en charge du voile)... Vendredi matin, au lendemain du ParaSnow Ball, elle allait d'ailleurs éliminer les excès à la salle de fitness de l'enseigne KX qu'elle fréquente dans le quartier de Chelsea et qui lui offre sans doute plus de confort que ses habituelles séances de course à pied dans les rues de Londres, où les photographes la guettent.

Et pendant que la silhouette tonique de Pippa suscite chez les observateurs des débats concernant le régime drastique qu'on la soupçonne de suivre (supposément la méthode Sirtfood), elle n'est pas la seule à peaufiner son apparence : en prévision du mariage, l'église St Mark d'Englefield, petit village rural du Berkshire, et le domaine privé d'Englefield House sur lequel elle se trouve viennent de subir quelques travaux. Alors que la future mariée, son fiancé et ses parents Michael et Carole Middleton se sont déjà rendus à plusieurs reprises sur place pour les préparatifs, la route d'accès au domaine, situé à une dizaine de kilomètres du manoir des Middleton à Bucklebury, avait été condamnée jusqu'au 8 mai pour permettre la rénovation de la monumentale arche qui en matérialise l'entrée. Quant à l'église en elle-même, la toiture de l'édifice du XIIe siècle a elle aussi connu quelques opérations de maintenance, le mois dernier.

Pippa et James câlins à l'église, à moins de deux semaines du grand jour

Pippa Middleton et James Matthews y ont passé pas mal de temps au cours des derniers mois, à l'occasion de leurs cinq entrevues préparatoires avec le vicaire, suivant les recommandations de Carole Middleton. Ils y étaient encore il y a quelques heures, où on les a vus très, très amoureux et câlins, comme en témoignent de nouvelles images diffusées par nos confrères britanniques.