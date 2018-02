Plus belle la vie bientôt en danger ? L'annonce qui pourrait tout changer

Plus belle la vie, la série à succès de France 3, pourrait bien faire face à la concurrence prochainement... Samia (Fabienne Carat), Mélanie (Laetitia Milot), Barbara (Léa François) ou encore Boher (Stéphane Henon) ont du souci à se faire.

Si TF1 a d'ores et déjà lancé Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin, Lorie Pester et même Lenni-Kim en guest star, France 2 s'apprête à diffuser son propre feuilleton quotidien. D'après les informations de nos confrères de Midi Libre, la série a déjà un nom : Grand soleil. Alors que le tournage devrait débuter le 2 mai à La Grande-Motte dans l'Hérault, France Télévisions aurait commandé 200 épisodes de 26 minutes.

Plus encore, comme l'indiquait en 2016 un communiqué de Multimédia France Productions, société produisant le feuilleton, c'est Toma de Matteis, producteur artistique de Plus belle la vie pendant six ans chez Telfrance (groupe Newen depuis racheté par TF1), qui est "à l'origine du projet".

Et avant même la diffusion de Grand soleil, la série promet forcément quelques similitudes avec Plus belle la vie et Demain nous appartient. Rappelons que le feuilleton de TF1 est tourné à Sète, soit à 45 kilomètres de La Grande-Motte, tandis que le Marseille et son fameux quartier du Mistral se trouvent à moins de deux heures du lieu de tournage de cette nouvelle production. En bref, le Sud-Est de la France semble prisé par les scénaristes...

Enfin, l'essentiel des épisodes de Grand soleil sera tourné... dans une paillote ! Toujours d'après les informations de Midi Libre, la société de production a sollicité la ville pour l'installation d'un décor sur trois ans et déposé un permis de bâtir. Une redevance de 24 000 euros sera alors versée par Multimédia France Productions.