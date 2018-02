Demain nous appartient : Une star de DALS au casting de la série !

Une nouvelle qui a enchanté les fans de la série. "Oh j'ai trop hâte !", "Je suis trop contente, j'adore cette série et j'adore Lenni-Kim, que demander de plus !", "Trop cool pour lui ! La série est sympa en plus, ça peut que être bien", peut-on ainsi lire.

Si le comédien n'a plus donné plus de détails à ce sujet, nos confrères de Télé Loisirs en disent plus sur le rôle de Lenni-Kim. D'après leurs informations, celui qui avait comme partenaire Marie Denigot dans Danse avec les stars 8, édition remportée par Agustin Galiana, incarnera Zac, le correspondant québécois de Jessica (campée par Garance Teillet) et Dylan Moreno (interprété par Joaquim Fossi).