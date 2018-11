Plus belle la vie : Bryan Trésor change radicalement de look !

Un changement de look inattendu qui n'a pas manqué de faire le buzz. Le cliché a été liké plus de 13 000 fois et les internautes ont été nombreux à réagir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle coupe de Bryan Trésor divise.

"Oh non pourquoi ? Les bouclettes c'est 1000 fois mieux", "Nooon quel gâchis. C'était ta marque de fabrique les bouclettes", "Tu étais beau avec tes cheveux bouclés...", "Refais vite pousser tes cheveux s'il te plaît !", peut-on lire. Mais que le comédien se rassure, d'autres sont complètement fans : "Ça te vieillit un peu j'adore", "Trop beau ça change", "Je te préfère comme ça", "Super look, très beau gosse."