Plus belle la vie : Jérôme Bertin dévoile le visage de sa fille, tendre photo

Depuis 2013, Jérôme Bertin incarne Patrick Nebout dans Plus belle la vie sur France 3. Alors que les retours se multiplient dans la série et les photos des coulisses du tournage avec, le comédien de 51 ans a profité d'une pause entre deux prises pour dévoiler un cliché de lui et de sa fille, son portrait craché.

La toute jeune adolescente dont on ignore le prénom et l'âge a franchement les traits de son père comme le dévoile ce cliché les montrant dans les bras l'un de l'autre. La photo qui n'a visiblement pas été postée pour un événement particulier avait pour but de rendre hommage à la jolie petite brune, "fierté" de son papa.