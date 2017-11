Laetitia Milot enceinte et radieuse sur le tournage de Plus belle la vie

Si Laetitia Milot a vécu un retour de rêve, cela ne devrait pas être le cas de son personnage Mélanie. Pour rappel, elle avait succombé au charme de Francesco avant de partir pour Paris. Manque de chance, son amie Barbara l'a découvert et a donc rompu avec le jeune homme. Des explications s'imposent donc pour Mélanie.

La grossesse de Laetitia Milot ne devrait pas être intégrée aux intrigues. Au cours d'un reportage pour 50min Inside (TF1), on a pu découvrir la femme de Badri se rendre sur le tournage afin de faire des essayages. "On est partis sur des pulls plus amples et des jeans adaptés", confiait la styliste de la célèbre série de France 3. Et, après une heure d'essayages, l'actrice, atteinte d'endométriose, a trouvé son bonheur : "Je suis contente. Ça change de style pour Mélanie. On s'adapte avec le nouveau corps que j'ai et que je vais avoir. C'est sur que c'est un peu plus compliqué, il faut de la recherche."