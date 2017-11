Laetitia Milot enceinte : Les conséquences sur le tournage de Plus belle la vie

Laetitia Milot, enceinte de son premier enfant, s'apprête à reprendre les tournages de Plus belle la vie. Et, il semblerait que la production n'ait pas souhaité intégrer sa grossesse à l'intrigue de la série. Au cours d'un reportage de 50min Inside, on peut découvrir la femme de Badri se rendre dans les studios... afin d'essayer de nouvelles tenues.

La styliste avait pour objectif de lui trouver des vêtements plus amples afin de ne pas dévoiler son beau baby bump à l'écran. "On est partis sur des pulls plus amples et des jeans adaptés", a-t-elle confié. Et, après une heure d'essayages, Laetitia Milot, qui a avoué être "focalisée sur [ses] fesses en ce moment", a trouvé son bonheur : "Je suis contente. Ça change de style pour Mélanie. On s'adapte avec le nouveau corps que j'ai et que je vais avoir. C'est sur que c'est un peu plus compliqué, il faut de la recherche."

C'est donc plus radieuse que jamais que la belle brune de 37 ans retrouvera ses camarades de la série de France 3. Toutefois, elle les verra moins longtemps qu'à l'accoutumée car, afin de se ménager au maximum, elle a demandé un aménagement d'horaires.

Il faut dire que Laetitia Milot a un emploi du temps déjà bien chargé. En plus de préparer un documentaire sur l'endométriose, elle assure la promotion du Téléfilm Coup de foudre à Bora Bora et de son livre Liés pour la vie (aux éditions Plon).