Laëtitia Milot enceinte : Comment la prod de Plus belle la vie va le gérer !

À l'instar d'Élodie Varlet avant elle, Laëtitia Milot s'apprête à faire son grand retour dans Plus belle la vie (France 3) en fin d'année. Mais comment la production va-t-elle gérer sa grossesse à l'écran ? Télé Star a eu la réponse.

L'un des membres de la production a assuré qu'il n'était pas du tout inquiet. Et pour cause, la femme de Badri les a prévenus afin que tout le monde s'organise : "Tout cela est organisé. Laetitia avait prévenu la production. Les grossesses ne sont jamais un problème. Une grossesse, soit on la cache, soit on l'intègre à l'histoire." Pour l'heure, on ne sait pas encore quelle solution a été choisie. Ce que l'on sait, c'est que pour Élodie Varlet (Estelle) – qui a accouché d'un petit Solal en juillet dernier –, l'équipe avait préféré utiliser des vêtements plus amples et faire des plans serrés.

Pour rappel, Mélanie, personnage incarné par Laëtitia Milot, avait pris la décision de quitter le Mistral en octobre 2016 afin d'étudier en région parisienne. Elle pourrait donc tout à fait revenir enceinte.

Laëtitia Milot est actuellement enceinte de trois mois comme elle l'a confié au détour d'une interview pour la magazine Gala, en kiosques ce mercredi 15 novembre 2017. La belle actrice de 37 ans, atteinte d'endométriose (une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité), a raconté son long combat pour réussir à tomber enceinte. Elle s'est également confiée sur le sexe du bébé et sur sa possible prise de poids.