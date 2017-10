Laetitia Milot : La belle surprise de son mari Badri !

Laetitia Milot est aux anges.

Début octobre, l'actrice de 37 ans s'est envolée vers la Polynésie française, à l'occasion du tournage du nouveau téléfilm de TF1 Coup de foudre à Bora Bora. Elle y donne la réplique à Philippe Bas ou encore à Amaury de Crayencour, comme on a pu le découvrir sur les réseaux sociaux. Elle s'est en effet affichée complices avec ses collègues pour le plus grand plaisir de ses fans.

Mais, malgré le cadre idyllique, le temps peut parfois être long pour les acteurs qui sont bien loin de leurs proches. Heureusement, certains peuvent avoir de belles surprises. C'est le cas de l'actrice de Plus belle la vie qui a eu la chance de recevoir la visite de son compagnon Badri sur le tournage. "Regardez qui m'a fait la surprise de venir me rejoindre à #Bora #happy #çafaitunbienfou", a-t-elle légendé un cliché sur lequel son homme et elle apparaissent tout sourire.

Pour rappel, Laëtitia Milot joue le rôle de Valentine, une jeune femme tombée amoureuse de son associé et meilleur ami Jérôme (interprété par Amaury de Crayencour). À l'occasion d'un voyage d'affaires à Bora Bora, Valentine tente tant bien que mal de lui déclarer sa flamme. Mais la nouvelle petite amie de Jérôme est elle aussi présente sur l'île... Pas de quoi décourager Valentine, qui use de stratagèmes tous plus fous les uns que les autres pour attirer l'attention de Jérôme, le tout sous l'oeil amusé de Marc (Philippe Bas), un spécialiste de l'île qui leur sert de guide.