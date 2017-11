Plus belle la vie : Marie Drion évoque son grand regret et fait ses adieux

Clap de fin pour Marie Drion (20 ans). L'actrice qui incarne Zoé dans Plus belle la vie a pris la décision de quitter définitivement le Mistral. Une nouvelle qu'elle avait annoncée en septembre dernier. "Hello amigos ! J'ai décidé d'arrêter Plus belle la vie. Quatre ans de belles rencontres, d'apprentissage, de up and down aussi mais aucun regret ! C'était une belle aventure ! Maintenant, place à la suite ! <3", écrivait-elle simplement sur les réseaux sociaux.

Deux mois plus tard, Marie Drion en a dit un peu plus à travers une lettre d'adieu publiée sur Facebook. Elle a notamment évoqué son grand regret : "Je n'ai pas pu dire au revoir à tout le monde voilà mon seul regret... alors je le fais ici... je suis heureuse d'avoir rencontré une équipe de folie, des costumières maquilleuses coiffeurs au TOP, des producteurs des scénaristes et des équipes de tournage de folie ! Et des comédiens tous différents et intéressants les uns comme les autres ! Une vraie grande page se tourne pour moi ! Et j'en suis heureuse ! Ça fera partie de mon évolution et de mon histoire... c'était pour moi une superbe éducation ! Mais parfois les enfants doivent partir de la maison pour se sentir mieux ! Détaché et pour pouvoir voler de leur propres ailes ! Je suis prête et heureuse de lâcher cette magnifique famille. J'ai l'impression de renaître !"