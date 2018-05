Plus belle la vie : Rupture pour un couple du Mistral !

Dans Plus belle la vie, les liens se font et se défont. Ainsi, si Samia, interprétée par Fabienne Carat, et Boher, campé par Stéphane Hénon, ont surpris les fans de la série de France 3 en annonçant leur rupture il y a quelques mois, un autre couple se sépare.

Il s'agit d'Abdel et Alison, qui vivent une histoire d'amour depuis peu. La cause de cette séparation inattendue est simple : le beau brun, joué par l'acteur Marwan Berreni, n'est plus certain de ses sentiments pour la jeune femme. Il faut dire qu'après l'intrigue sur les Liberati, l'avocat se consacre à son père Karim et délaisse quelque peu Alison... jusqu'à se rendre compte qu'il n'est pas réellement amoureux d'elle.

Dans l'épisode 3541 qui sera diffusé le 21 mai prochain, Abdel prendra alors son courage à deux mains pour se livrer à Alison. Alors qu'il lui explique qu'il est "désolé" de ne pas "avoir été sincère" avec elle, la jeune femme est blessée et a du mal à accepter la situation... Affaire à suivre !

Rendez-vous sur France 3 dès 20h30 dans les prochains jours pour en savoir plus sur l'avenir du couple.