Plus belle la vie : Rupture pour un couple phare

Mauvaise nouvelle pour les fans de Plus belle la vie (France 3) : un couple de la série se sépare au Mistral. Depuis quelques semaines, rien ne va plus entre Babeth (Marie Réache) et Patrick (Jérôme Bertin). Dans l'épisode qui sera diffusé jeudi 15 novembre 2018 à l'antenne, les amoureux rompent.

Babeth, qui reprochait à Patrick de la délaisser pour Anne, s'est rapprochée du docteur Kaplan. Une complicité qui va tout chambouler. En effet, Babeth, soupçonnée d'être mêlée à la fusillade qui visait Anne, est libérée de prison car elle a un alibi solide. Elle a passé la nuit avec son amant... Lorsque le policier, qui a simulé sa mort l'apprend, il entre dans une colère noire.

Le moment des explications est ainsi venu : Babeth confie ne pas avoir digéré le fait de ne pas être partie en vacances car Patrick s'occupait d'Anne. "Attend, tu déconnes ? Tu ne m'as pas trompé juste parce qu'on n'est pas parti en vacances quand même ?", lance-t-il alors, outré et déçu de cette trahison.

De son côté, Babeth persiste et signe : si elle a craqué pour le docteur Kaplan c'est parce qu'elle se sentait délaissée au profit d'Anne. "Quelqu'un essayait de la butter !", lance Patrick, tentant de la raisonner. Seulement, lorsque Babeth a été accusée d'être à l'origine de la fusillade, Patrick n'a pas bougé le petit doigt... contrairement à Julien. "Eh bien va le retrouver alors ! On n'a plus rien à se dire", conclut Patrick. Une dispute qui semble mettre fin à l'histoire d'amour des Nebout...