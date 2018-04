Plus belle la vie : Patrick Nebout mort ? Le coup de théâtre de la production !

La production de Plus belle la vie (France 3) sait comment jouer avec les nerfs des téléspectateurs. En fin de semaine, les fans de la série découvraient avec stupeur que Patrick Nebout a été assassiné par Abdel. Sous l'emprise de la drogue, le personnage interprété par Marwan Berreni abattait le commandant de police, alors qu'il s'apprêtait à recevoir une récompense pour avoir démasqué l'Enchanteur.

Abdel a donc été incarcéré et la famille de Patrick Nebout ainsi que les autres personnages du Mistral étaient dévastés. Mais, si l'on en croit les informations de Télé Star, tous vont vite avoir une énorme surprise. Patrick Nebout, joué par Jérôme Bertin, serait vivant en réalité. Tout ceci ne serait qu'un coup monté de la police et la substitut du procureur pour essayer de faire tomber les Liberati. Et que les fans de Marwan Berreni se rassurent, Abdel serait dans la combine. Il sortira donc bien vite de prison et Patrick Nebout reviendra d'entre les morts.

On comprend mieux pourquoi Jérôme Bertin a été très évasif concernant son départ. Il était simplement sorti de son silence sur les réseaux sociaux pour rassurer ses fans qui pensaient que son départ était lié à des soucis de santé. "Merci pour vos innombrables messages qui me vont droit au coeur. Certains s'inquiètent pour moi. La mort de Nebout n'a rien a voir avec ma santé, je vous donnerai vite des détails sur la suite de mes aventures. Soyez rassurés, je vais très bien. Je suis guéri et n'ai plus l'hépatite C contrairement à ce que laissent croire certains articles", écrivait-il sur Facebook en mars dernier.

En 2016, Jérôme Bertin révélait au cours d'une interview pour nos confrères de Télé 7 Jours qu'il était atteint de l'hépatite C. Il racontait comment il avait découvert sa maladie ainsi que son combat pour guérir.