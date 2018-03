Plus belle la vie : Jérôme Bertin malade ? Il sort du silence

Choc pour les fans de Plus belle la vie (France 3). Le 12 avril prochain, les téléspectateurs découvriront la scène dans laquelle Patrick Nebout meurt, tué par Abdel Fedala (incarné par Marwan Berreni). Son interprète Jérôme Bertin a en effet souhaité quitter la célèbre série. Une nouvelle qui a inquiété certains de ses fans.

Nombreux sont ceux qui ont supposé que les soucis de santé de l'acteur de 52 ans étaient de nouveau d'actualité. Le principal intéressé a donc souhaité s'exprimer pour la première fois depuis la terrible annonce, par le biais de son compte Facebook. "Merci pour vos innombrables messages qui me vont droit au coeur. Certains s'inquiètent pour moi. La mort de Nebout n'a rien a voir avec ma santé, je vous donnerai vite des détails sur la suite de mes aventures. Soyez rassurés, je vais très bien. Je suis guéri et n'ai plus l'hépatite C contrairement à ce que laissent croire certains articles", a-t-il écrit dans un premier temps.

Il a ensuite invité les personnes qui le suivent à se faire dépister car, en cas de maladie, "tout le monde peut bénéficier du nouveau traitement qui a été très efficace sur [lui] et n'a pas eu d'effets secondaires". "Il y a encore trop de personnes (sans doute plus de 100 000) qui l'ont et ne le savent pas. Et cette maladie peut disparaître si tout le monde se soigne, comme je l'ai fait. Ce simple geste peut sauver des vies et changer celle de ceux qui l'ont", a-t-il conclu sa publication. Un message fort qui rassurera à coup sûr ses fans et éveillera les consciences.