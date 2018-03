Plus belle la vie : Un personnage principal bientôt mort !

Plus belle la vie n'a pas fini d'apporter son lot de rebondissements. Et celui dont on va vous parler risque bien de briser le coeur des fans de la série diffusée sur France 3.

Selon les informations de Télé Star, Patrick Nebout va prochainement mourir. L'épisode a déjà été tourné et sera diffusé le 12 avril prochain. Pour l'heure, nous ignorons les circonstances du drame. Ce que l'on sait en revanche, c'est la raison pour laquelle ce personnage phare ne fera plus partie des intrigues. Son interprète (depuis 2013) Jérôme Bertin a pris la décision de quitter le Mistral pour voguer vers de nouveaux horizons.

Pour rappel, l'acteur de 52 ans incarnait le commandant de police. Il avait donc une place de choix dans les intrigues de Plus belle la vie, notamment grâce à l'Enchanteur. Patrick Nebout fait tout pour prouver que c'est Nicolas Berger qui se cache derrière le tueur en série. Reste à savoir s'il réussira son défi avant de perdre la vie.

Prochainement, l'enchanteur fera d'ailleurs une nouvelle victime. Après avoir tué son demi-frère, le docteur Alibert, il compte s'en prendre à une brune du Mistral. Et il se pourrait qu'il s'agisse de Johanna Marci (incarnée par Dounia Coesens).