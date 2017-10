Plus belle la vie – Stéphane Henon : Son nouveau projet qui l'enchante !

Stéphane Henon passe du bon temps.

Bien que son personnage Jean-Paul Boher soit actuellement au coeur de toutes les intrigues de Plus belle la vie (France 3), l'acteur de 51 ans a mis un peu de côté son rôle afin de se concentrer sur un autre tournage. Il est en effet en train de tourner le long métrage Ni dieux ni maîtres, "un western médiéval, à Cahors". "C'est un film d'Éric Cherrière, j'avais fait son premier film. Je vais faire un forgeron, je serai habillé en guenilles, j'aurai une grosse masse, il y aura beaucoup de combats", confiait-il à Télé Loisirs lors du Festival de fiction TV de La Rochelle en septembre dernier

Et il faut croire que ce nouveau rôle, pour lequel il s'est complètement rasé les cheveux, lui plaît. La raison ? Il ne cesse de partager des photos et des vidéos de tournage sur Instagram. Il a par exemple dévoilé le visage de certains membres de l'équipe ou en a dit plus sur certains des personnages. Des publications qui ont, à coup sûr, enchanté ses abonnés.