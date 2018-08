Post Malone : Les pneus de son jet explosent, atterrissage d'urgence forcé

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle, enregistrement d'appel audio et vidéo live à l'appui, que Post Malone et son entourage vont devoir atterrir en urgence après un décollage cauchemardesque. L'artiste de 23 ans est à bord d'un avion privé parti de l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, et devait se rendre à Londres. Deux des pneus de l'appareil ont explosé après avoir quitté la piste, forçant le pilote à faire demi-tour et solliciter un espace pour atterrissage immédiat.

L'échange audio entre le pilote de l'avion (qui transporte au total 16 personnes) et la tour de contrôle de l'aéroport révèle que les autorités ont suggéré au commandant de bord de continuer à voler pour brûler du carburant. TMZ précise que l'avion avait 14 000 litres de kérozène à consommer, une quantité importante mais nécessaire pour traverser l'Atlantique et se rendre en Angleterre. En allégeant ainsi l'appareil, le pilote pourra effectuer l'atterrissage avec le moins de risques possible. Au sol, les équipes de secours sont sur le qui-vive...

La veille, Post Malone a pourtant passé une excellente soirée. Nommé aux MTV Video Music Awards, il y a reçu le prix de Chanson de l'année pour Rockstar (feat. 21 Savage) et chanté avec le groupe Aerosmith.