Prince William : Cette sortie qui n'a pas du tout plu à Kate...

Catherine de Cambridge n'a pas franchement apprécié le déplacement en solo de son mari le prince William sur l'île de Man, mercredi 6 juin 2018. Non pas tant du fait qu'il l'ait laissée seule à la merci de leurs trois jeunes enfants, George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (né le 23 avril), qu'en raison du motif de cette visite : la Tourist Trophy de l'île de Man (Isle of Man TT Races), une réunion de courses de moto aussi périlleuse que mythique qui a fait deux morts cette année.

Frustré de sa grande passion pour la moto, lui qui aimait tant rouler au guidon de sa grosse cylindrée (une Ducati 1199) et a reconnu en 2017 avoir largement levé le pied par considération pour sa vie de famille et pour les craintes de son épouse, William a pu, le temps de quelques heures, renouer avec l'adrénaline qu'elle lui procure. C'est d'ailleurs sans la moindre hésitation et avec une gourmandise non dissimulée que le jeune homme de presque 36 ans (il les fêtera le 21 juin) s'est installé sur une Norton V4-RR SG7, une bête hypersport au physique agressif dévoilée au même endroit deux ans plus tôt. "Je suis père de trois enfants, je dois me calmer. Les grandes sorties me manquent, pour moi, faire de la moto, ça a toujours été une manière d'être avec tous les autres", a-t-il lâché, nostalgique. Il s'est aussi remémoré comment le prince Harry et lui se tiraient la bourre plus jeunes, en moto trial, "cherchant ni plus ni moins à se rentrer dedans".

Le patron du constructeur Norton Motorcycles, Stuart Garner, a confirmé d'après sa conversation avec le duc de Cambridge que c'était vraiment "un fou de moto", qui "s'y entend[ait]" sur le sujet : "Il était en train de raconter comment, enfant, il faisait de la moto tout-terrain, comment il [avait] grandi en faisant ce genre d'expérience du monde réel, comme nous tous, il a fait exactement pareil", a-t-il rapporté.

Le sujet est un peu tabou chez les Cambridge, la duchesse Catherine étant particulièrement angoissée par les sorties à moto de William ("ça me remplit toujours d'horreur", avouait-elle en 2015 au cours d'une visite du couple à Dundee en Écosse)... et par la perspective que leur fils le prince George, déjà monté sur une bécane malgré son jeune âge, hérite du virus ("Je suis terrorisée. Avec de la chance, je réussirai à éviter que George en fasse", ajoutait-elle). En novembre 2017, son cher et tendre révélait qu'il s'était résigné à réfréner sa passion, lors de la cérémonie de remise des insignes de membre de l'ordre de l'empire britannique au triple champion du monde de Superbike Jonathan Rea : "On a parlé de ses motos et du fait qu'il avait dû les mettre au second plan à cause de ses enfants", révélait ensuite ce dernier.

Une situation qui ne semble pas suffire à dissiper totalement les inquiétudes de Kate : "Quand je lui ai dit que j'allais sur l'île de Man, elle a dit "Vraiment ?"", a relaté William à un ministre du gouvernement local, évoquant les réticences de sa femme.