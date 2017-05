PSG-Bastia : Cécile de Ménibus avec son amoureux Thierry aux côtés des Sarkozy

Même si le PSG ne sera probablement pas champion de France pour la troisième année consécutive, les fidèles supporters parisiens avaient répondu présents au Parc des Princes pour la réception de Bastia samedi 6 mai.

En tête de liste, Nicolas Sarkozy, amoureux invétéré des Bleu et Rouge, qui est venu au Parc accompagné d'une bonne partie de sa famille. L'ancien président, qui s'est depuis trouvé un nouveau job, a savouré la victoire aisée des Parisiens (5-0) aux côtés de ses trois fils, Jean – qui avait avec lui son propre garçon, Solal –, Pierre Sarkozy et Louis Sarkozy, que l'on a vu complice avec une jolie brunette.

Non loin des Sarkozy, Cécile de Ménibus a également profité du spectacle avec son amoureux, Thierry. Lunettes de soleil sur le nez, l'animatrice de 46 ans s'est montrée digne lors de l'hommage fait aux victimes du drame de Furiani – il y a 25 ans, une tribune du stade de Furiani à Bastia s'était effondrée, tuant 18 personnes et blessant 2 357 spectateurs – avec une minute d'applaudissements respectée par tous. Elle a ensuite vibré avec les quelques 30 000 spectateurs parisiens lors des buts de Lucas (32e), Verratti (35e), Cavani (76e et 89e) et enfin Marquinhos (82e).

Également présente dans les tribunes, Miss France 2017, Alicia Aylies. Cette fois-ci, c'était en solo car la dernière fois, en décembre 2016, elle était aux côtés des autres prétendantes lors d'une rencontre entre Montpellier et le PSG. Distraits ou non, les joueurs de la capitale s'étaient lourdement inclinés 3 à 0.