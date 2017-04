Miss France 2017 : Un anniversaire de folie entre Miss pour Alicia Aylies

Miss France 2017 a eu la chance de fêter son 19e anniversaire en grande pompe aux côtés de ses proches, et ce, avec trois jours d'avance. Quand on est Alicia Aylies, on ne se refuse rien.

Pour fêter l'événement, la jeune femme Guyanaise née le 21 avril s'est entourée hier de ses amies d'enfance mais également des quelques rencontres qu'elle a pu faire depuis qu'elle a remporté la couronne de Miss France lors de sa grande élection en décembre dernier.

Mais c'était sans compter sur la présence de Sylvie Tellier, grande directrice du comité dont on connaît les penchants pour la danse de salon. La jeune femme a également pu partager sa soirée aux côtés de ses consoeurs Camille Cerf et Marine Lorphelin.

Comme à son habitude, Alicia Aylies a choisi un endroit d'exception pour son anniversaire. La jeune femme – qui assume pleinement aimer pousser la chansonnette à ses heures perdues – a célébré son anniversaire au BAM Karaoké Box Richer, à Paris. Et d'après les photos, elle a passé un excellent moment !

Durant toute la soirée, la jeune femme accompagnée de Camille Cerf, Marine Lorphelin et de Sylvie Tellier n'a pas cessé de chanter à tue-tête ses tubes préférés. Les quatre miss et les proches d'Alicia Aylies présents pour l'occasion se sont dépensés et ont fait le show sur le dancefloor. La belle brune a également pu souffler ses bougies, un moment marqué par son émotion.