Qui veut gagner des millions ?: Jean-Pierre Foucault remplacé par Camille Combal

Camille Combal a de quoi se sentir honoré ! L'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste et protégé de Cyril Hanouna, lequel est devenu le présentateur chouchou de TF1, vient d'être adoubé par Jean-Pierre Foucault.

Comme on l'apprend grâce au Parisien, l'homme de 70 ans a souhaité arrêter la présentation du programme qu'il animait depuis 2000. Un départ réfléchi tout comme le nom de son successeur. Jean-Pierre Foucault a en effet souhaité choisir celui qui le remplacera et c'est Camille Combal, la nouvelle recrue star de la première chaîne, qui a été désigné. Un bel honneur !

"Je n'arrête pas mes activités avec TF1, mais j'ai décidé de respecter l'engagement que je m'étais moi-même fixé : lever un peu le pied. C'est un juste retour des choses : j'ai tellement reçu dans ma vie professionnelle qu'il était temps de passer le relais. (...) J'ai proposé Camille Combal à TF1 car je me reconnais un peu en lui. La chaîne y pensait aussi. C'est sans nostalgie et avec une certaine tendresse. On m'a passé plusieurs fois le relais au cours de ma carrière, comme Guy Lux avec Intervilles. C'est mon âme qui a parlé.", a confié Jean-Pierre Foucault.

De son côté, Camille Combal a déclaré : "Les gens ont envie de retrouver ce jeu car c'est une référence à la télévision. C'est impossible de refuser un cadeau pareil ! Je l'animerai à ma façon : naturellement."