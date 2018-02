Rachel McAdams enceinte : L'ex de Ryan Gosling attend son 1er enfant !

À 39 ans, Rachel McAdams s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie et pas n'importe lequel : celui de la maternité ! Selon le site E! News, l'actrice canadienne née à Londres est enceinte de son premier enfant, ce que son porte-parole n'a pas encore confirmé. C'est l'absence de la comédienne à l'avant-première du film Game Night, à laquelle ses partenaires Jason Bateman, Kyle Chandler et Michael C. Hall ont pris part, qui a éveillé les soupçons, avant que la supposée raison de cette absence ne soit révélée par E!.

Il faut dire que Rachel McAdams est passée maître dans l'art de la discrétion. En couple avec Jamie Linden, scénariste de 37 ans à qui on doit notamment Dear John, Money Monster et le prochain film de Doug Liman Chaos Walking, la jolie blonde est du genre très discrète. Elle n'a jamais exposé son idylle au grand jour, bien que le doute sur le sujet ne soit plus permis depuis avril 2016. Depuis qu'ils sont ensemble, les deux tourtereaux n'ont par exemple jamais foulé un tapis rouge ensemble...

"Une part de moi est très attachée à l'idée d'avoir un bébé, confiait en 2010 l'ex-star de Lolita malgré moi et N'oublie jamais. Cela dépendra de si je trouve la bonne personne pour le faire." Les partenaires amoureux, ce n'est pourtant pas ce qui a manqué dans la vie sentimentale de la jeune femme. On citera bien évidemment Ryan Gosling, son partenaire dans le film culte N'oublie jamais, avec qui elle est restée pendant quatre ans de 2004 à 2008, mais aussi Michael Sheen de 2010 à 2013, ou encore plus furtivement à l'échelle d'une vie, Josh Lucas et Peter Sambrook. De son côté, Jamie Linden a déjà été en couple avec une star hollywoodienne : la jolie Zooey Deschanel, de 2012 à 2014.