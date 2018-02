Raphaël Mezrahi : Son spectacle pas ouvert à tous ? Il s'exprime !

Connu pour faire rire, Raphaël Mezrahi n'a pas amusé tout le monde avec son spectacle parisien, La Nuit de la déprime, aux Folies Bergères. Tous les spectateurs ne sont pas les bienvenus si l'on en croit ses affiches où est écrit : "Entrée interdite aux porteurs de vraies fourrures." Végétarien de longue date et défenseur des animaux, il reverse à des associations de protection animale les bénéfices de son show où sont attendus, entre autres, Marc Lavoine, Jean-Luc Lahaye, Olivia Ruiz, Romane Serda, Liane Foly.

C'est ainsi que celui qui clamait "fuck la fourrure" dans Le Figaro a provoqué la colère de la Fédération française des métiers de la fourrure (FFMF) qui a mis en demeure de l'artiste, son agent, la société d'exploitation des Folies-Bergères et la régie publicitaire Metrobus et s'exprime dans Le Journal du dimanche : "Nous ne sommes pas dans de l'humour... mais dans la menace... La campagne de Raphaël Mezrahi jette l'opprobre sur les 2500 personnes qui travaillent pour la filière de France."

L'artiste de 53 ans a toutefois précisé son point de vue pour Le JDD : "J'ai toujours défendu la cause animale et ma seule et unique religion est le respect de la vie. Demain, c'est un spectacle au profit des animaux comme il est écrit également sur l'affiche. Mais on n'interdit rien à personne. Il y aura des spectateurs avec de vraies fourrures qui seront, hélas, les bienvenus et leur contribution servira pour la bonne cause."