Rayane Bensetti en deuil en plein tournage : "Repose en paix mamie..."

C'est une très triste nouvelle que doit affronter Rayane Bensetti.

Alors qu'il venait tout juste d'entamer le tournage du deuxième volet de la comédie romantique Tamara (réalisé par Alexandre Castagnetti), le comédien de 24 ans qui y interprète le rôle de Diego a malheureusement appris le décès de sa grand-mère. "Triste nouvelle pour un premier jour de tournage... Repose en paix mamie, je t'aime", a-t-il indiqué dans sa story Instagram.

Une nouvelle qui a aussitôt franchement peiné les fans du beau gosse qui monte. "Toutes mes condoléances mon Rayane, je t'envoie plein de force et de courage après cette triste nouvelle. Je pense fort à toi", "On n'oublie jamais vraiment nos grand-mères. Courage à toi... Qu'elle repose en paix et à jamais dans ton coeur", "On sait que c'est pas facile, continue comme elle aurait voulu que tu le fasses", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Nous adressons toutes nos condoléances à Rayane Bensetti et à ses proches.