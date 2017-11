Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova célèbrent trois ans de bonheur

Les routes de Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova se sont croisées, pour ne plus se quitter, en 2014, lorsque le beau gosse de 24 ans a été associé à la pétillante danseuse professionnelle de 30 ans pour la cinquième saison de Danse avec les stars (TF1). Fusionnel sur la piste, au point d'échanger un baiser qui avait fait grand bruit, le tandem avait séduit le jury et les téléspectateurs de semaine en semaine, allant jusqu'à remporter le trophée tant convoité le 29 novembre 2014. Une date clef pour Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti. C'est non sans une certaine nostalgie que chacun d'entre eux s'est remémoré ce grand jour trois ans après.

Le comédien et la danseuse qui partagent une belle et intense complicité ont tous deux publié un message sur Instagram. L'émotion est au rendez-vous, mais pas seulement. Denitsa Ikonomova évoque le soutien sans faille de son partenaire. "Danse avec les Stars change des vies et il y a trois ans exactement n'était pas une exception. Grâce à vous, on a gagné plus qu'un trophée... Merci à vous et à mon complice @rayanebensettioffi qui n'arrête jamais de croire en moi et me montrer son soutien inconditionnel #3ansrayitsa #dals5 #victoire #complicité #bonheur #teamikonomova #teambensetti", a-t-elle posté. Son message est illustré par une photo d'elle posant délicatement sa tête sur l'épaule de son complice. "Complice" est justement le nom donné par Rayane Bensetti à la belle Denitsa.

"3 ans ! 3 ans aujourd'hui qu'on a remporté ce fameux trophée de Danse avec Les stars, avec ma complice ! 3 ans que vous me faites vivre un rêve depuis ce premier Jive ! En regardant en arrière, j'ai l'impression que c'était hier, et en même temps très loin... Merci à ma Denitsa de m'avoir transmis sa passion pour la danse ! Car maintenant, c'est ancré pour toujours !", écrit le beau gosse. Ses fans seront sans nul doute heureux d'apprendre que le duo envisage de danser à nouveau ensemble. "Et si je peux vous ôter d'un doute ..? Sachez que vous nous reverrez forcément re danser ensemble", assure-t-il.