Rayane Bensetti : Une de ses ex au casting des Marseillais !

Le 27 février prochain, W9 lancera la nouvelle saison des Marseillais. Après Miami, Cancun, Rio, la Thaïlande et l'Afrique du Sud, Julien, Paga, Jessica, Kévin, Montaine et Carla se sont envolés pour l'Amérique du sud, à Buenos Aires. Ils ont sans surprise rapidement été rejoints par des petits nouveaux : Manon, Jessica (alias Jessy), Xavier, Mathieu et Liam (vue dans Secret Story 10).

Pour ceux qui sont impatients de faire leur connaissance, Télé Loisirs a dévoilé en exclusivité le pré-générique de la télé-réalité. L'occasion d'apprendre que Jessy est l'ancienne petite amie... de Rayane Bensetti. "Je suis restée deux ans avec Rayane Bensetti", peut-on l'entendre dire. On en sait malheureusement pas davantage.

On découvre également que Julien a débarqué dans l'aventure en tant que célibataire et qu'il s'est rapidement rapproché de Liam. L'habitant du Sud a aussi échangé un baiser avec son ancienne petite amie Jessica. Manque de chance, Manon Marsault a eu vent de toutes ces histoires et a bien vite rejoint le tournage pour régler ses comptes avec le meilleur ami de Kévin. Tout comme Adixia qui a découvert que Paga l'a trompée avec Manon.

Une saison explosive à ne pas manquer !