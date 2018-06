Rebecca Hampton amoureuse : Elle présente son "Nounou" plus jeune qu'elle

Dimanche 17 juin 2018, Rebecca Hampton a franchi une étape.

Très amoureuse, la comédienne de 45 ans que le public adore suivre dans Plus belle la vie (France 3) a décidé de nous présenter son petit ami, François-Xavier Kozan. C'est sur son compte Instagram que la jolie blonde a publié une photo immortalisant leur complicité à l'occasion de l'anniversaire du beau trentenaire. "Les 35 ans de mon Nounou chez Thoumieux... Que du bonheur ! #gastronomie #diner #birthday #enamoureux", a écrit Rebecca avec un enthousiasme non dissimulé.

Très vite, la maman de la petite Eléa (4 ans et demi) a reçu de nombreux messages de ses admirateurs, tous ravis de la voir enfin épanouie. "Il est charmant", "Joyeux anniversaire Monsieur FX", "Vous formez un magnifique couple", pouvait-on lire dès les premières réactions à la publication romantique.

Que de chemin parcouru pour l'actrice ! L'été dernier, interrogée par nos confrères de Télé 7 jours, Rebecca, maman célibataire, ne cachait pas sa déception. "Je n'ai pas forcément la vie dont je rêvais à 18 ans. Je suis une grande romantique, et à cet âge-là, je me voyais mariée en robe blanche et avec une grande famille. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé..." Et d'ajouter alors : "Qui sait, dans deux ans, je serai peut-être mariée, avec un autre enfant ! Je suis une éternelle optimiste." Comme quoi, la belle a eu raison d'être optimiste, l'amour a enfin frappé à sa porte !