Rebecca Hampton, maman célibataire : "Ce n'est pas la vie dont je rêvais..."

Rebecca Hampton l'assume, elle n'a pas encore la vie de famille dont elle rêvait lorsqu'elle était plus jeune. Pour autant, la jolie maman de 44 ans, totalement gaga se sa petite Eléa (bientôt 4 ans), se dit profondément optimiste et ne désespère pas de rencontrer son prince charmant dans les années à venir.

Interrogée par nos confrères de Télé 7 jours, la comédienne de Plus belle la vie (France 3) a en effet commenté à ce sujet : "Je n'ai pas forcément la vie dont je rêvais à 18 ans. Je suis une grande romantique, et à cet âge-là, je me voyais mariée en robe blanche et avec une grande famille. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé..." Et d'ajouter sur l'éducation de sa petite princesse en tant que mère célibataire (elle qui a également grandi dans ce cadre) : "Je sais ce que la séparation de mes parents a provoqué chez moi, petite. Si j'avais pu l'éviter à ma fille, cela m'aurait fait plaisir. Ma fille a un père et le voit régulièrement. Je ne peux que le remercier de m'avoir fait cet enfant parce que j'en suis dingue."

Toutefois, Rebecca Hampton garde encore aujourd'hui l'espoir de trouver l'homme qui lui correspond à 100%. "Qui sait, dans deux ans, je serai peut-être mariée, avec un autre enfant ! Je suis une éternelle optimiste", a-t-elle assuré.

Côté carrière, celle que l'on retrouvera dans quelques jours dans un nouveau numéro de Fort Boyard a confié son attachement à la série Plus belle la vie qu'elle considère nullement comme "une cage dorée". Pourtant, il lui arrive de voir des opportunités lui échapper à cause du succès de la série populaire ! "Les étiquettes sont parfois difficiles à décoller. Ça va mieux, mais il m'arrive encore de me faire recaler de castings parce qu'ils ne veulent pas de comédiennes de Plus belle la vie. (...) Moi j'aime ce qui est populaire. Je garde la tête haute", a-t-elle révélé.

