Richard Sanderson : Le chanteur de "La Boum" a retrouvé l'amour grâce à Sloane

Combien de couples se sont formés sur Reality, la ballade culte de La Boum ? Sans aucun doute beaucoup mais pas autant que les 8 millions d'exemplaires écoulés du disque. Derrière ce titre incontournable du cinéma français se cache Richard Sanderson.

Le chanteur de 65 ans, né en Angleterre, donne de ses nouvelles à Ici Paris dans le numéro du 4 avril 2018 et évoque sa vie personnelle. Richard Sanderson revient ainsi sur l'échec de son mariage remontant à plusieurs années : "Lorsque je me suis séparé, ma femme est retournée vivre en Angleterre avec les enfants. J'ai trois filles de 18, 20 et 22 ans. On se voit régulièrement." Toutes ont suivi des voies très différentes. "L'une commence à travailler en tant que mannequin à Londres. L'autre étudie la psychologie et la dernière les maths", détaille Richard Sanderson.

Malgré la fin de cette longue histoire, le chanteur n'a pas tiré un trait définitif sur l'amour qui a de nouveau frappé à sa porte il y a cinq ans. "J'ai rencontré Sylvie au concert de Sloane avec qui elle est amie depuis vingt-six ans", révèle-t-il. Richard Sanderson en dévoile un peu plus sur celle qui le comble de bonheur : "Elle était responsable d'un salon de coiffure. Elle a une fille de 30 ans." L'heureux couple partage le même toit depuis trois ans.

Parce que qui dit La Boum dit forcément Sophie Marceau, le chanteur n'échappe pas à quelques questions sur celle qui a embrassé le succès en interprétant le rôle de la jeune Vic Beretton. On apprend ainsi que leur dernière rencontre remonte à plusieurs années en arrière, "à Roissy, il y a six-sept ans." "Elle allait voir ses enfants en Pologne, moi les miens en Angleterre. Il y avait de la neige. Les avions étaient en retard. On a dîné à l'aéroport. On s'est raconté nos vies", se souvient-il.

L'intégralité de l'interview de Richard Sanderson est à retrouver dans Ici Paris en kiosques le 4 avril 2018.