Ricky Hatton : Le boxeur grand-père à 39 ans, son fils de 17 ans est papa

Selon The Sun, la grossesse de Keira s'est déroulée dans le plus grand secret. "Elle est folle de joie. Elle a conscience qu'elle est très jeune pour avoir un bébé mais elle est déterminée à être la meilleure mère possible. Au début, Keira avait peur de la réaction des gens mais lorsqu'elle a vu sa petite fille pour la première fois, elle a eu envie de le crier sur les toits", a-t-on confié. Le tabloïd britannique précise qu'il est pour l'heure difficile de savoir si Campbell et Keira sont toujours en couple, eux qui n'ont plus été vus ensemble depuis le mois de février dernier.

Pour le moment, Ricky Hatton n'a pas réagi. Sur Instagram, celui qui avait pris sa retraite des rings en 2012 publie parfois des vidéos où il est vu en train d'entraîner son fils. Il y a quelques mois, Campbell a effectivement décidé de suivre les pas de son père, se lançant dans la boxe amateur. Et le jeune homme a de qui tenir...